أول تعليق من قطر على قرار واشنطن بسحب بعض الأفراد من قواعدها بالشرق الأوسط

أفاد مكتب الإعلام الدولي بقطر، بأن مغادرة أفراد أمريكيين لقاعدة العديد في البلاد تأتي ضمن الإجراءات المتخذة في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة.

وأضاف المكتب، أن "دولة قطر تواصل اتخاذ الإجراءات لضمان أمن وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها".

وكانت الولايات المتحدة، أعلنت الأربعاء، سحب بعض الأفراد من قواعدها الرئيسية في الشرق الأوسط في إجراء احترازي مع تصاعد التوترات الإقليمية، وفق ما أوردت وكالة "رويترز".

وتشير تقارير غربية ودبلوماسية متسارعة إلى أن الولايات المتحدة، تعتزم توجيه ضربة لإيران في أثناء الاحتجاجات الشعبية التي تقول واشنطن إنها تدعمها.