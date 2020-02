توقعات أوسكار 2020: «فينيكس» أفضل ممثل و«1917» الأقرب للتتويج بالجائزة

بدأ العد التنازلي للنسخة الـ 92 المُرتقبة من حفل توزيع جوائز الأوسكار 2020، الذي يقام على مسرح "دولبي" في لوس أنجلوس، الأحد، وسط حالة من الترقب بين المرشحين وعشاق السينما حول العالم، حيث تنظمه أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة سنويا في الأسبوع الأول من فبراير؛ لتكريم أفضل الأعمال السينمائية للعام الماضي، ويتم فيه تصويت 8500 عضو من الأكاديمية الأمريكية.

وعلى الرغم من إعلان نتائج الفائزين بالجوائز العالمية الأخرى مثل (بافتا) وغيرها، إلا أن العديد من الوسائل الإعلامية ونقاد السينما يتنافسوا على تخمين ونشر توقعاتهم حول الفائز بحفل الأوسكار؛ باعتباره أهم وأضخم حدث فني في العالم.

تطابقت توقعات النقاد مع العديد من الصحف العالمية التي رجحت فوز النجم البورتوريكي خواكين فينيكس بجائزة أفضل ممثل عن فيلم الجريمة والإثارة "Joker" لمخرجه الأمريكي تود فيليبس، وخاصة بعد ترشحه لـ ١١ جائزة ضمن جوائز بافتا لهذا العام، من بينها، أفضل ممثل، أفضل فيلم، أفضل مخرج، أفضل سيناريو مقتبس، أفضل موسيقي تصويرية، متفوقاً بذلك على فيلمي "حدث ذات مرة في هوليوود – Once Upon a Time in Hollywood" و"الأيرلندي – The Irishman"، الذي حصد كل منهما 10 ترشيحات.

حصد "فينيكس" عدة جوائز من بينها؛ الأسد الذهبي من مهرجان فينيسيا في دورته الأخيرة، جولدن جلوب، اختيار النقاد، البافتا، عن أدائه الرائع لشخصية جوكر، التي حصلت على استحسان الجمهور بشكل كبير وأحدثت جدلاً واسعاً، ومن المتوقع أن يقتنص أول جائزة أوسكار بعد ترشحه لها 4 مرات دون الفوز بها.

ويخوض بطل جوكر منافسة قوية مع كل من (ليوناردو دي كابريو، أدم درايفر، تارون إجيرتون، جوناثان برايس).

الفيلم وهو لمحة عن حياة عدو "باتمان"، وتم اقتباس قصته من القصة الأصلية للمهرج "آرثر فليك"، أشهر شخصيات عالم "دي سي كوميكس"، الذي يعيش في مدينة "جوثام"، عندما يبدأ حياته كإنسان عادي يحلم بالعمل كمهرج، ولكنه يتعرض للإهانة والسخرية من قبل مجتمعه؛ وبسبب طريقة علاجه، ينتقل فليك من شخص غير مؤذٍ في إلى شخص شرير، ومن ثم تتحول حياته إلى جحيم وينتهي به الأمر إلى أن يصبح "الجوكر"، الذي يشيع الرعب والجريمة في جميع أرجاء المدينة وينتقم ممن تسببوا له في الأذي النفسي.

فيما توقع النقاد فوز الممثلة الأمريكية رينيه زيلويجر بجائزة أفضل ممثلة رئيسية، إذ قدمت أداء مثالياً في فيلم "Judy"، الذي يدور حول الممثلة والمغنية الراحلة جودي جارلند، وقد حازت على جائزة بافتا كأفضل ممثلة عن نفس الفيلم، وذلك في حفل توزيع جوائز الأكاديمية البريطانية في نسخته الـ 73، بعد منافسة قوية مع كل من (جيسي باكلي، سكارليت جوهانسون، ساويرس رونان، تشارليز ثيرون).

ونجح فيلم الدراما الحربي "1917"، في حصد أعلى التوقعات، أمام أقوى منافسيه "طفيلي - Parasite" الكوري الجنوبي، الذي فاز بالسعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي الماضي، وحصل على 6 ترشيحات للأوسكار، وجائزة جولدن جلوب كأفضل فيلم بلغة أجنبية، وجائزة البافتا كأفضل سيناريو أصلى، وغيرهم.

فيما ترشح "1917"، لتسعة فئات بجوائز البافتا، أبرزها، أفضل فيلم، أفضل موسيقي تصويرية، أفضل تصوير سينمائي، منهم 10 ترشيحات لـ جوائز الأوسكار، وحصد جائزة أفضل فيلم وأفضل مخرج، وغيرهم من جوائز البافتا، كما حصل على جائزة جولدن جلوب كأفضل فيلم ومخرج، وجاءت التوقعات بفوز مخرجه سام منديس بجائزة أفضل مخرج ضمن جوائز الأوسكار.

وحصد "1917" على جائزة بافتا بعد تنافسه مع فيلم "For Sama" للمخرجة السورية وعد الخطيب، الفائز بجائزة بافتا كأفضل فيلم وثائقي، والمُرجح أن يفوز بجائزة الأوسكار عن نفس الفئة، فيما تنافس سام منديس على جائزة أفضل مخرج إلى جانب كل من (مارتن سكورسيزي، تود فيليبس، كوينتين تارانتينو، بونج جون هو).

على جانب أخر، أشارت التوقعات إلى فوز النجم براد بيت بجائزة أفضل ممثل مساعد عن فيلم " Once Upon a Time in Hollywood"، بعد فوزه بجائزة بافتا عن نفس الفئة، بعد منافسة قوية مع كل من (توم هانكس، أنتوني هوبكنز، آل باتشينو، جو بيسكي).

وبفوز النجمة لورا ديرن بجائزة بافتا كأفضل ممثلة مساعدة عن فيلم "Marriage Story"، بعد منافسة قوية مع كل من (فلورنس بوج، مارجوت روبي، سكارليت جوهانسون)، يتوقع أن تفوز بجائزة الأوسكار عن نفس الفئة.

وكان الحساب الرسمي لجوائز الأوسكار قد أعلن عن أسم 36 فنانا، اختارتهم اللجنة المنظمة رسمياً؛ لتقديم مراسم الجوائز، حيث وقع الاختيار على المغنية "جانيل موناي" لتؤدي الفقرة الغنائية ضمن فعاليات الحفل، إلى جانب نجوم آخرين من بينهم المغنية الشابة "بيلي إيليش"، المغني العالمي إيلتون جون، المغنية والممثلة إيدينا مينزيل، التي جسدت شخصية "إيلسا" في فيلم الرسوم المتحركة الشهير "Frozen 2"، بالإضافة إلى كريسي ميتز، راندي نيومن، سينثيا إيريفو.

كما ضمت قائمة مقدمي جوائز حفل الأوسكار عدد كبير من نجوم ونجمات هوليوود أبرزهم، النجمة زازي بيتز، الممثل الأمريكي من أصل مصري رامي مالك، الحاصل على أوسكار للعام الماضي، النجم كيانو ريفز، والنجم العالمي توم هانكس، الذي خرج من سباق المرشحين، النجمة بري لارسون، بينولوبي كروز، سلمي حايك، ساندرا أوه، نتالي بورتمان، أوسكار إسحاق، شيا لبوف، المخرج سبايك لي، تايكا وتيتي، وآخرين.