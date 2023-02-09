ناجي: الشناوي لا يتحمل مسؤولية أهداف الريال

يرى أحمد ناجي مدرب حراس مرمى نادي سموحة، أن محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي لا يتحمل مسؤولية الأهداف التي دخلت شباكه من ريال مدريد.

وخسر الأهلي برباعية مقابل هدف في الدور نصف النهائي لكأس العالم للأندية أمام ريال مدريد.

وقال ناجي في تصريحات تلفزيونية: "ردة فعل الشناوي كانت جيدة للغاية، حتى في الهدف الثاني الذي دخل شباكه تعامل مع الكرة بشكل جيد".

وواصل: "حتى عندما ارتدت منه نقول دائما كمدربين إن الدفاع عليه أن يكون يقظ دائماً لمتابعة أي كرة ترتد من الحارس".

وأشار إلى أن الشناوي رائع في ركلات الجزاء أيضا ونسبة تصدياته مرتفعة، وذلك بعدما تصدى لركلة جزاء نفذها لوكا مودريتش.

وأضاف أن هناك فارق كبير في كل شيء بين الأهلي والريال، سواء في التمركز أو الانتشار أو غلق زوايا التمرير وكل ذلك.

وعن تصديات لونين حارس ريال مدريد قال ناجي: "طبيعي أن يكون بديل كورتوا بمستوى عالٍ، كرة حسين الشحات؟!.. إذا لم يتصد لها حارس ريال مدريد فمن سيتصدى!.. أعتقد لم تكن صعبة بالنسبة له حتى ولو في الزاوية الضيقة".