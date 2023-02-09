مصدر بالجيزة: بدء إزالة الأدوار المخالفة ببرج العروبة المائل بالطالبية

قال مصدر مسؤول في محافظة الجيزة، إنه تم صباح اليوم بدء إزالة الأدوار المخالفة ببرج العروبة المائل في شارع عباس رياض بالطالبية، فور قيام لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بإجراء المعاينات اللازمة للعقار وتحديد الموقف الفنى الملائم بما يضمن تحقيق عوامل الأمان، حرصا على سلامة المارة والسلامة الإنشائية للعقارات المجاورة.

وأوضح المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه لـ«الشروق»، أنه تم إخلاء جميع سكان البرج والمكون من 14 طابقا، واتخاذ الإجراءات الاحترازية لحماية العقارات المجاورة للبرج؛ حفاظا على سلامة المواطنين.

وأضاف المصدر، أن ذلك يأتي من حرص محافظة الجيزة علي سلامة مواطنيها وفى إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمواصلة مجهودات تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لعدد من العقارات الآيلة للسقوط والتي تمثل خطراً على السلامة العامة للمواطنين.