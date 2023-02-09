روسيا تتهم فريق التحقيق في تفجيرات نوردستريم بمحاولة إخفاء الحقائق

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اتهمت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، فريق التحقيق في تفجيرات خطوط أنابيب نوردستريم التي وقعت سبتمبر الماضي، بمحاولة إخفاء الحقائق.

وقالت إنهم قاموا بالتحقيق بطريقة تبقي نتائجه "مخفية"، وفقاً لما أوردته وكالة "تاس" الروسية.

ويحقق فريق من السويد والدنمارك في 4 فجوات في خطي نوردستريم 1 و2، واللذان يربطان روسيا وألمانيا عبر بحر البلطيق.

وطالبت روسيا بتحقيق دولي، اليوم الخميس، عقب نشر الصحفي الأمريكي سيمور هيرش تقريراً على مدونته الخاصة، اتهم فيه الولايات المتحدة بتفجير خطوط الأنابيب، سبتمبر الماضي.