الثلاثاء 13 يناير 2026 9:50 م
وفد حماس يصل القاهرة لبحث استكمال تطبيق بنود اتفاق وقف إطلاق النار


نشر في: الثلاثاء 13 يناير 2026 - 8:54 م | آخر تحديث: الثلاثاء 13 يناير 2026 - 8:54 م

أفادت حركة حماس بوصول وفد من قيادتها برئاسة خليل الحية رئيس الحركة في قطاع غزة مساء اليوم الثلاثاء إلى القاهرة.

وقالت الحركة في بيان، إن الوفد سيجري مباحثات مع القيادة المصرية حول استكمال تطبيق بنود اتفاق وقف إطلاق النار واستكمال تطبيق المرحلة الأولى، بما فيها فتح معبر رفح في الاتجاهين.

وأضافت أنه سيتم بحث تسريع الدخول في المرحلة الثانية، بما في ذلك تشكيل اللجنة الإدارية، واستكمال انسحاب الاحتلال من قطاع غزة.

وبحسب البيان، من المقرر أن يجري الوفد لقاءات مع قادة القوى والفصائل الفلسطينية لمناقشة التطورات السياسية والميدانية المتلاحقة في قطاع غزة والضفة الغربية.

