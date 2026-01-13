لجنة بمجلس النواب الأمريكي تخاطب الإيرانيين: اجعلوا تغيير النظام حتميا

حثت لجنة الشئون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، اليوم الثلاثاء، الإيرانيين على جعل تغيير النظام الإيراني أمرا حتميا.

وأصدرت اللجنة بيانا شديد اللهجة عقب رسالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للإيرانيين، نصها كالتالي: "إلى الشعب الإيراني: لقد ذبح آية الله خامنئي شعبكم، وجعل الريال (الإيراني) أضعف عملة في العالم، وأهدر موارد بلادكم. اجعلوا تغيير النظام حتميا"، وفقا لصحيفة "جارديان" البريطانية.

وحث ترامب، في وقت سابق اليوم، الإيرانيين على "مواصلة الاحتجاج"، مؤكدا أن "المساعدة قادمة".

وكتب ترامب على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "أيها الوطنيون الإيرانيون، واصلوا الاحتجاج سيطروا على مؤسساتكم!!!، احفظوا أسماء القتلة والمعتدين. سيدفعون ثمنا باهظا"، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"

وأضاف: "لقد ألغيت جميع اجتماعاتي مع المسئولين الإيرانيين حتى يتوقف القتل العبثي للمتظاهرين. المساعدة في الطريق".

وأكد السيناتور الجمهوري الأمريكي البارز ليندسي جراهام، أن واشنطن لن ترسل قوات إلى إيران مشيرا إلى أن المساعدة التي تحدث عنها ترامب، ستكون موجة هائلة من الهجمات العسكرية والإلكترونية والنفسية.