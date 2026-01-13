 ترامب يرفض الإفصاح عن طبيعة المساعدة القادمة للمحتجين في إيران: ستكتشفون ذلك بأنفسكم - بوابة الشروق
الثلاثاء 13 يناير 2026 9:50 م القاهرة
ترامب يرفض الإفصاح عن طبيعة المساعدة القادمة للمحتجين في إيران: ستكتشفون ذلك بأنفسكم

وكالات
نشر في: الثلاثاء 13 يناير 2026 - 8:37 م | آخر تحديث: الثلاثاء 13 يناير 2026 - 8:57 م

رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، الإفصاح عن طبيعة المساعدة التي سيقدمها للمتظاهرين الإيرانيين.

ورد ترامب على سؤال أحد الصحفيين حول المساعدة التي أعلن أنه سيقدمها للمتظاهرين في إيران، قائلًا: «ستكتشفون ذلك بأنفسكم»، وفقًا لقناة «الشرق الإخبارية».

وكان ترامب، حث، في وقت سابق، الإيرانيين على «مواصلة الاحتجاج»، مؤكدًا أن «المساعدة قادمة».

وكتب ترامب على منصة التواصل الاجتماعي «تروث سوشيال»: «أيها الوطنيون الإيرانيون، واصلوا الاحتجاج - سيطروا على مؤسساتكم!!! احفظوا أسماء القتلة والمعتدين. سيدفعون ثمنًا باهظًا».

وأضاف: «لقد ألغيت جميع اجتماعاتي مع المسؤولين الإيرانيين حتى يتوقف القتل العبثي للمتظاهرين. المساعدة في الطريق».

