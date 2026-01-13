ترامب يرفض الإفصاح عن طبيعة المساعدة القادمة للمحتجين في إيران: ستكتشفون ذلك بأنفسكم

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، الإفصاح عن طبيعة المساعدة التي سيقدمها للمتظاهرين الإيرانيين.

ورد ترامب على سؤال أحد الصحفيين حول المساعدة التي أعلن أنه سيقدمها للمتظاهرين في إيران، قائلًا: «ستكتشفون ذلك بأنفسكم»، وفقًا لقناة «الشرق الإخبارية».

وكان ترامب، حث، في وقت سابق، الإيرانيين على «مواصلة الاحتجاج»، مؤكدًا أن «المساعدة قادمة».

وكتب ترامب على منصة التواصل الاجتماعي «تروث سوشيال»: «أيها الوطنيون الإيرانيون، واصلوا الاحتجاج - سيطروا على مؤسساتكم!!! احفظوا أسماء القتلة والمعتدين. سيدفعون ثمنًا باهظًا».

وأضاف: «لقد ألغيت جميع اجتماعاتي مع المسؤولين الإيرانيين حتى يتوقف القتل العبثي للمتظاهرين. المساعدة في الطريق».