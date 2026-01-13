سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يطلع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية «الكابينت»، مساء الثلاثاء، على خطط لهجوم إسرائيلي محتمل على إيران، بحسب إعلام عبري.

وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» إن «الكابينت» يجتمع الساعة 19:00 (17:00 ت.غ) الثلاثاء، لمناقشة التطورات في إيران.

ووفقًا للصحيفة، «سيستمع الكابينت إلى خطط لشن هجوم محتمل على إيران، بالتنسيق مع الولايات المتحدة».

ومنذ فترة تردد تل أبيب أن طهران تعيد بناء قدرتها الصاروخية التي تضررت في الحرب الأخيرة، وسعت إسرائيل إلى الحصول على ضوء أخضر من الولايات المتحدة لمهاجمة إيران مجددًا.

وتصاعد ضغط الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل على طهران منذ أن بدأت في إيران، في 28 ديسمبر الماضي، احتجاجات شعبية على تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

وكشفت تصريحات مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين عن تطلع واشنطن وتل أبيب إلى سقوط النظام في طهران، الحاكم منذ عام 1979.

بدورها، اعتبرت هيئة البث العبرية الرسمية، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة «أقرب من أي وقت مضى إلى مهاجمة إيران».

وخاطب ترامب عبر منصة «تروث سوشيال» المحتجين الإيرانيين، الثلاثاء، قائلًا: «المساعدة في طريقها إليكم»، دون توضيح مقصده.

وأضاف: «أيها الوطنيون الإيرانيون، واصلوا الاحتجاج وسيطروا على مؤسساتكم».

وأعلن ترامب إلغاء جميع الاجتماعات مع المسؤولين الإيرانيين «لحين توقف قتل المحتجين»، على حد قوله.

وأعربت دول، بينها الصين وروسيا، عن رفضها أي خطط أمريكية للتدخل عسكريًا في الشؤون الداخلية الإيرانية.

وفي يونيو الماضي، شنت إسرائيل بدعم أمريكي حربًا على إيران استمرت 12 يومًا، ردت عليها طهران، قبل أن تعلن الولايات المتحدة وقفًا لإطلاق النار.

وتعتبر كل من إسرائيل وإيران الدولة الأخرى العدو الألد لها، وتتبادلان منذ سنوات اتهامات بالمسؤولية عن أعمال تخريب وهجمات سيبرانية.