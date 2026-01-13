القاهرة الإخبارية: تطاير الآلاف من خيام النازحين في غزة إثر المنخفض الجوي

قال بشير جبر مراسل قناة القاهرة الإخبارية من دير البلح، إن المنخفض الجوي العنيف الذي يضرب قطاع غزة تسبب في تطاير آلاف خيام النازحين الفلسطينيين، الذين يعيشون فيها منذ أكثر من عامين في ظل العدوان الإسرائيلي.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية منى شكر، على قناة القاهرة الإخبارية، أن سرعة الرياح وصلت إلى نحو 102 كم/ساعة، مما أدى إلى اقتلاع عدد كبير من الخيام، وسقوط أشجار النخيل وأشجار كبيرة على الخيام والمواطنين، مسببة إصابات متفاوته الخطورة بين السكان.

وأشار إلى أن المنازل المدمرة والآيلة للسقوط بسبب العدوان سقطت على ساكنيها، ما أسفر عن استشهاد 5 فلسطينيين ليلة أمس وصباح اليوم، فيما توفي طفل آخر نتيجة البرد القارس.

وأوضح أن الخيام التي يعيش فيها النازحون مصنوعة من مواد بسيطة مثل النايلون والأقمشة الخفيفة، ولا توفر أي تدفئة أو حماية من الأمطار والرياح، ما يزيد من معاناة الأطفال والنساء والعائلات في هذه الظروف القاسية.