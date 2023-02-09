مبعوث أممي: اعتماد آلية تنسيق لانسحاب القوات الأجنبية من ليبيا

كشف مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا النقاب عن اعتماد آلية تنسيق لانسحاب القوات الأجنبية من البلاد.

وقال المبعوث الأممي عبد الله باثيلي، اليوم الأربعاء، إن لجنة (5+5) العسكرية الليبية المؤلفة من عسكريين من الطرفين الرئيسيين في ليبيا، اعتمدت آلية تنسيق لانسحاب القوات الأجنبية من البلاد، وذلك بالتنسيق مع السودان والنيجر، البلدين المجاورين، وفق ما أوردته قناة فرنسا 24 اليوم.

وأضاف أن هذه الخطوة الإجرائية ستسمح بالتنسيق المشترك وتبادل البيانات لتسهيل الانسحاب الكامل للمقاتلين الأجانب من ليبيا.

وأكد باثيلي، في البيان الختامي لاجتماعات اللجنة العسكرية بالقاهرة، ضرورة الإسراع في تنفيذ هذه الآلية والالتزام بخريطة زمنية محددة لتطبيقها على الأرض.

ووفق ما أوردته بوابة أفريقيا الإخبارية، اليوم الأربعاء، قال باثيلي: "ما توصلنا إليه خلال الاجتماعات خطوة مهمة، ليست لليبيا فقط، ولكن للإقليم كله".

وشدد المبعوث الأممي على "أن البعثة تسعى إلى تهدئة الوضع في ليبيا والإسراع في تطبيق الآلية التي توصلنا إليها خلال الاجتماعات بالقاهرة".

ودعا إلى ضرورة إنشاء مكتب للمتابعة والتنسيق وهو خطوة مهمة انبثقت من هذا الاجتماع.