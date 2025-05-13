 انخفاض التضخم مجددا في أمريكا خلال شهر إبريل الماضي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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انخفاض التضخم مجددا في أمريكا خلال شهر إبريل الماضي

واشنطن - أسوشيتد برس
نشر في: الثلاثاء 13 مايو 2025 - 4:17 م | آخر تحديث: الثلاثاء 13 مايو 2025 - 4:17 م

تراجع معدل التضخم للشهر الثالث على التوالي في أبريل الماضي في الولايات المتحدة، حتى بعد بدء سريان تنفيذ بعض الرسوم التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على الرغم من توقعات الاقتصاديين وبعض الشركات ارتفاع معدل التضخم خلال الأشهر المقبلة.

وقالت وزارة العمل، اليوم الثلاثاء إن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 3. 2% في أبريل الماضي، وبعدما سجلت 4. 2 في مارس الماضي، وتعد هذه أدنى زيادة يتم تسجيلها منذ أكثر من أربعة أعوام.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت الاسعار بنسبة 2. 0% من مارس  إلى أبريل.

وتراجعت أسعار البقالة بنسبة 4. 0%، ويرجع ذلك جزئيا إلى انخفاض أسعار البيض بنسبة 12.7%، وهذا يعد أكبر تراجع في تكاليف الأغذية في المنزل منذ سبتمبر 2020، حسبما قالت الحكومة.

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