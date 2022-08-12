محاضرة فنية خاصة للاعبي الزمالك للتعرف على بلوزداد

حرص الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا على عقد جلسة فنية خاصة مع اللاعبين، من أجل التعرف على المنافس القادم.

ويتقابل الزمالك في السادسة من مساء غدٍ الجمعة مع شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وحرص فيريرا على توضيح نقاط القوة والضعف في صفوف الفريق الجزائري، وطريقة اللعب التي سيعتمد عليها في مباراة الغد.

وكانت بعثة الفريق الجزائري قد وصلت أمس الأول إلى القاهرة، حيث أدى الفريق مرانه أمس بأحد الملاعب القريبة من فندق الإقامة، بينما يؤدي الآن مرانه الرئيسي على ملعب استاد القاهرة استعداداً للمباراة.

يذكر أن مجموعة الزمالك تضم أيضا إلى جانب بلوزداد كل من الترجي التونسي والمريخ السوداني.