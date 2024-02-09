 الرئاسة الفلسطينية: تصريحات نتنياهو تهديد حقيقي ومقدمة خطيرة لتنفيذ سياسة تهجير شعبنا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الرئاسة الفلسطينية: تصريحات نتنياهو تهديد حقيقي ومقدمة خطيرة لتنفيذ سياسة تهجير شعبنا


نشر في: الجمعة 9 فبراير 2024 - 8:54 م | آخر تحديث: الجمعة 9 فبراير 2024 - 8:54 م

عبرت الرئاسة الفلسطينية عن رفضها الشديد وإدانتها واستنكارها للتصريحات التي أدلى بها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، بخصوص خطط مواصلة العدوان الإسرائيلي في رفح جنوب قطاع غزة وإخلاء المواطنين الفلسطينيين منها، معتبرةً أن ذلك يشكّل تهديدا حقيقيا ومقدمة خطيرة لتنفيذ السياسة الإسرائيلية المرفوضة التي تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.

وأضافت الرئاسة الفلسطينية في بيان صدر عنها، ونقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، مساء اليوم الجمعة، أنها تحمّل حكومة الاحتلال المسئولية الكاملة عن تداعيات ذلك، كما تحمل الإدارة الأمريكية مسئولية خاصة، مشددة على خطورة مثل هذه السياسة التدميرية.

وأكدت الرئاسة أن الشعب الفلسطيني لن يتخلى عن أرضه ولن يقبل أن يهجّر من وطنه.

كما دعت الرئاسة الفلسطينية، مجلس الأمن الدولي لتحمل مسئولياته، لأن إقدام الاحتلال على هذه الخطوة يهدد الأمن والسلم في المنطقة والعالم، وإن ذلك تجاوز لكل الخطوط الحمراء.

وأضافت: "لقد آن الأوان لتحمل الجميع مسئوليته في مواجهة خلق نكبة أخرى ستدفع المنطقة بأسرها إلى حروب لا تنتهي".

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