غادر روي فيتوريا، المدير الفني السابق لمنتخب مصر القاهرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، وذلك بعد قرار إقالته من تدريب الفراعنة.

وعلمت بوابة الشروق أن المدرب البرتغالي روي فيتوريا عقد اجتماعًا مع وليد العطار، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة مساء أمس الخميس.

وطالب روي فيتوريا خلال اجتماعه مع مسئولي اتحاد الكرة بفسخ التعاقد من جانبهم بشكل رسمي، وذلك في ظل عدم إبلاغه حتى الآن بمستقبله مع الفراعنة.

وعمل وليد العطار بالتنسيق مع مسئولي اتحاد الكرة على التوصل لاتفاق مع روي فيتوريا بشأن تسوية مستحقاته المتأخرة وقيمة الشرط الجزائي، إلا أن البرتغالي تمسك بالحصول على القيمة الكاملة لمستحقاته، وعدم التنازل عن أي جزء منها.

من جهته، حرص محمد غرابة، مدير منتخب مصر السابق على مقابلة روي فيتوريا في مطار القاهرة، وتحيته قبل مغادرته البلاد، والعودة إلى البرتغال.

يُذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم كان قد قرر إقالة روي فيتوريا من تدريب المنتخب الأول، وتعيين حسام حسن، مديرًا فنيًا جديدًا للفراعنة، خلفًا له.

وكان منتخب مصر قد غادر بطولة كأس إفريقيا، الجارية في كوت ديفوار، من الدور ثمن النهائي، بعد الهزيمة أمام الكونغو الديموقراطية بركلات الترجيح بنتيجة (8-7) إثر التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بهدف لكل فريق.