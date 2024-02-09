مسئول بجيش الاحتلال الإسرائيلي: نستعد لشن هجوم ضد حزب الله

صرح قائد القيادة الشمالية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، الميجور جنرال أوري جوردين، بأن الجيش الإسرائيلي عازم على السماح للسكان الذين تم إجلاؤهم من شمال الأراضي المحتلة بالعودة إلى منازلهم بأمان ويستعد لشن هجوم ضد حزب الله.



جاءت تصريحات جوردين، خلال اجتماع مع رؤساء السلطات المحلية في شمال الأراضي المحتلة، اليوم الجمعة، بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست" في موقعها الإلكتروني.



وقال جوردين: "هدفنا هو تغيير الوضع الأمني في الشمال بطريقة تسمح لنا بإعادة السكان بأمان إلى منازلهم في حالة يسودها الأمن".



وأضاف: "نحن مصممون على تغيير الواقع الأمني الذي يتغير بالفعل هذه الأيام ومواصلة الاستعداد لتوسيع الحرب والبدء في الهجوم - هذه هي مهمتنا. سنواصل تنفيذ المعركة الدفاعية لضرب حزب الله، وشل قدراته".



يشار إلى نقل سكان شمال الأراضي المحتلة إلى مناطق أبعد بسبب الهجمات التي يشنها حزب الله اللبناني عقب عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، في السابع من أكتوبر الماضي، وردا على هجوم حماس، تشن إسرائيل حربا على قطاع غزة.



وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد هدد بأنه في حال شن حزب الله حربا على بلاده، فإن بيروت وجنوب لبنان سوف يتعرضان لمصير قطاع غزة الذي شهد دمارا هائلا وسقوط الآف الشهداء والجرحى جرا ء الهجمات الإسرائيلية.