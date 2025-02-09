 الناخبون السويسريون يرفضون إدخال إصلاح بيئي على الاقتصاد - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الناخبون السويسريون يرفضون إدخال إصلاح بيئي على الاقتصاد

جنيف (د ب أ)
نشر في: الأحد 9 فبراير 2025 - 9:37 م | آخر تحديث: الأحد 9 فبراير 2025 - 9:41 م

رفض الناخبون السويسريون بأغلبية ساحقة، في استفتاء، إدخال قواعد بيئية صارمة على الاقتصاد، حيث صوت 69.8% ضد هذا الإجراء اليوم الأحد، وفقا للنتائج النهائية.

وأيد أقل من ثلث المشاركين الاقتراح الذي قدمه الجناح الشبابي لحزب الخضر في سويسرا.

وسعى هذا الاقتراح إلى ضمان أن تستهلك الأنشطة الاقتصادية في سويسرا، خلال 10 سنوات، من الموارد وتنتج من الملوثات بقدر ما يمكن للطبيعة أن تتحمله بشكل مستدام.

وكانت الحكومة السويسرية قد عارضت هذه المبادرة، محذرة من أن الموافقة عليها قد تؤدي إلى التزامات ثقيلة الوطأة على الشركات، وقيود على الاستهلاك، وارتفاع الأسعار.

وقال عالم السياسة أورس بيري لهيئة الإذاعة والتليفزيون السويسرية (إس آر إف) إن المخاوف بشأن الأضرار الاقتصادية والازدهار الشخصي من المرجح أن تكون قد أثرت على نتيجة التصويت.

وبلغت نسبة المشاركة في التصويت أقل من 38%.


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