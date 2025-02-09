قال رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، إن مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإخلاء قطاع غزة من سكانه وإقامة «ريفييرا» في الشرق الأوسط؛ «لا يمكن تنفيذه».

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «الحكاية» مع الإعلامي عمرو أديب، المذاع عبر شاشة «MBC مصر» أن تنفيذ المشروعات الاستثمارية الضخمة يتطلب تحقيق الاستقرار الكامل والقبول الدولي والمحلي، مشيرا إلى عدم توفر ذلك في قطاع غزة؛ بسبب الخلفية التاريخية للمنطقة.

وتابع أن مشروعا بهذا الحجم في حال البناء على 25% من مساحة الأرض، أي ما يعادل 87.5 مليون متر مربع، من المساحة الإجمالية للقطاع البالغة 350 مليون متر مربع، موضحا أن المباني التي سيتم تشييدها في المشروع ستصل إلى 1.3 مليار متر مسطح، إذا كانت الأبراج ستكون بارتفاع 15 دورًا.

وأشار إلى أن تكلفة تنفيذ البنية التحتية والمنشآت اللازمة لمثل هذا المشروع لن تقل عن 2 تريليون دولار، موضحا أن تكلفة بيع المشروع ستصل إلى 4 تريليون دولار.

ولفت إلى أن الرئيس الأمريكي ينظر إليها باعتبارها «صفقة مربحة جدًا؛ ولكن هذا الكلام لا منطقي ولا عملي ».

وشدد أن العالم لن يقبل ذلك؛ بسبب وجود سكان أصليين لهم حقوق تاريخية وقانونية في الأرض، متسائلا: «هناك أهل لهذه المنطقة، ولهم حقوق تاريخية، ويمتلكون الأرض بصكوك ويعيشون عليها منذ آلاف السنين.. هل يعقل إقامة مشروع دون رضاهم؟ أي منطق يقبل ذلك؟».

وتساءل «هل يوجد مثال واحد في العالم تم على مدار 300 سنة! هذا الكلام غير قابل للتنفيذ وغير منطقي».