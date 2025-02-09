انتشال جثث 10 أشخاص كانوا على متن طائرة صغيرة تحطمت في ألاسكا

قالت السلطات في ولاية آلاسكا الأمريكية يوم السبت أنه تم انتشال جثث جميع الأشخاص العشرة الذين لاقوا حتفهم عندما تحطمت طائرتهم الصغيرة على الجليد في بحر بيرينج.

وأعلنت إدارة الإطفاء التطوعية في مدينة "نوم" بالولاية عن الخبر عبر صفحتها على فيسبوك ظهر يوم السبت. وكانت فرق الإنقاذ تسابق الزمن لانتشال الجثث قبل وصول عاصفة شتوية متوقعة إلى المنطقة.

وكانت الطائرة ذات المحرك التوربيني الأحادي تابعة لشركة بيرينج إير، وكانت في طريقها من أونالاكلِيت إلى مجتمع نوم عندما اختفت ظهر الخميس. وتم العثور عليها في اليوم التالي بعد بحث مكثف، حيث لقي جميع الركاب التسعة والطيار حتفهم.