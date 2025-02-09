قناة إسرائيلية: الجيش يبدأ الانسحاب من محور نتساريم في غزة

قالت القناة 12 الإسرائيلية، مساء السبت، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ الانسحاب النهائي من محوّر نتساريم الذي يفصل شمالي قطاع غزة عن جنوبه؛ تطبيقًا لاتفاقية وقف إطلاق النار.

وذكر المراسل العسكري لموقع "والا" العبري أمير بوخبوط، وفق ترجمة وكالة "صفا"، أن الجيش تلقى تعليمات بإخلاء محور نتساريم الليلة تطبيقًا للاتفاق، بحسب وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا".

ونشر المراسل مقطع فيديو يظهر حديثًا لأحد الضباط عبر اللاسلكي يطالب فيه الجنود بالانسحاب من نتساريم.

فيما لم يصدر بيان من جيش الاحتلال أو تصريح من المستوى السياسي الإسرائيلي حول الانسحاب الليلة من نتساريم.

وفصلت قوات الاحتلال محافظتي غزة والشمال عن محافظات الوسط والجنوب في القطاع أوائل نوفمبر 2023 وأجبرت أكثر من نصف مليون مواطن، تحت القصف والإبادة، على النزوح إلى ما زعمت أنها "مناطق إنسانية" جنوبي القطاع، لكنها لاحقتهم بالموت هناك.

وانسحبت قوات الاحتلال من معظم مناطق المحور (من البحر غربًا حتى شرق شارع صلاح الدين شرقًا) يوم 27 يناير الماضي؛ تنفيذًا لاتفاق وقف إطلاق النار؛ ما مكّن أكثر من نصف نازح من العودة إلى شمال غزة.