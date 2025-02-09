أكد نقيب الصحفيين خالد البلشي، أن البدل ليس سلاحا انتخابيا، ولا يجوز أن يكون كذلك، وأنا لن أتورط في ذلك.

وأضاف البلشي في تصريحات لمحرري النقابة اليوم،:"مارست دوري كنقيب في هذا الملف منذ اللحظة الأولى وخاطبت كل الأطراف بزيادة ٣٠% وتم الرد عليها بالدراسة.

وتابع:"يجب أن تستمر حالة الوعي بأن البدل ليس مرهونا بأي شخص، وأظن أنها خطوة ستأتي بالجمعية العمومية، لكن الأهم هو ملف الأجور، وهناك إجراءات قانونية اتخذت في سبيل ذلك، لكنها ليست كل شيء لأن هذا الملف مرهون بأمور كثيرة منها قدرة الصحافة على التعبير ووجودها وحل مشكلاتها الداخلية.