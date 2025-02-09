مصر تستضيف قمة عربية طارئة حول تطورات القضية الفلسطينية

تستضيف مصر قمة عربية طارئة يوم ٢٧ فبراير الجاري، بالقاهرة وذلك بعد التنسيق مع مملكة البحرين الرئيس الحالى للقمة العربية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وكذلك بعد التشاور والتنسيق من جانب مصر وعلى أعلى المستويات مع الدول العربية الشقيقة خلال الأيام الأخيرة، بما فى ذلك دولة فلسطين التى طلبت عقد القمة، وذلك لتناول التطورات المستجدة والخطيرة للقضية الفلسطينية.

وكانت مصر قد أدانت في بيان أمس، "بأشد العبارات التصريحات غير المسئولة والمرفوضة جملة وتفصيلا الصادرة عن الجانب الإسرائيلي التي تحرض ضد السعودية وتطالب ببناء دولة فلسطينية بالأراضي السعودية".