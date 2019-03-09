الشرطة الألمانية تواصل البحث عن فتاة مفقودة في منطقة غابات

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تواصل الشرطة الألمانية بحثها لليوم الثالث، عن فتاة مفقودة في قضية تشغل الرأي العام في ألمانيا.

وقال متحدث باسم الشرطة إنهم استأنفوا اليوم السبت البحث عن الفتاة، باستخدام كلاب بوليسية، في منطقة غابات جنوب شرقي العاصمة برلين.

ويعمل المحققون على فرضية أن الفتاة التي تدعى ريبيكا والبالغة من العمر 15 عاما، قد قتلت.

واختفت ريبيكا من منزل شقيقتها وزوجها في الساعات الأولى من صباح يوم 18 شباط/فبراير الماضي.

وتُرجح الشرطة الجنائية أن زوج الشقيقة قتلها.

وبحسب التحقيقات، فإن المشتبه به /27 عاما/ كان بمفرده مع الفتاة في المنزل وقت وقوع الجريمة المحتملة.

ويقبع المشتبه به حاليا في السجن على ذمة التحقيق.