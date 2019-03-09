الهند تطالب أمريكا بالتحقيق في استخدام باكستان لمقاتلات «إف-16»

طالبت الهند، اليوم السبت، الولايات المتحدة الأمريكية بالتحقيق في استخدام باكستان لمقاتلات من طراز (إف-16) أمريكية الصنع واختراقها الأجواء في الشطر الهندي من إقليم كشمير، مما تسبب في توتر العلاقات بين البلدين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية رافيش كومار - خلال مؤتمر صحفي - إن بلاده طالبت الولايات المتحدة الأمريكية بالتحقيق في ما إذا كان استخدام مقاتلات "إف-16" ضد الهند يتوافق مع شروط وأحكام البيع.

من جانبه، قال مسئول بوزارة الخارجية الأمريكية - في تصريح لشبكة "سي إن إن" الأمريكية - إن الوزارة على علم بالتقارير التي أشارت إلى أن استخدام مقاتلات (إف-16) قد يكون انتهاكا لاتفاقية شروط الاستخدام، مشيرا إلى أنه يتم النظر في هذا الأمر.

وكانت القوات الجوية الهندية قد أكدت - الثلاثاء الماضي - أن باكستان استخدمت مقاتلات (إف-16) أثناء القصف الذي تسبب في إسقاط مقاتلة هندية من طراز (ميج 21) ، وذلك في انتهاك محتمل لشروط الاستخدام من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، الأمر الذي نفته إسلام أباد.

يشار إلى أن التوتر قد تصاعد بين الهند وباكستان عقب تفجير انتحاري في 14 فبراير الماضي، شهده الشطر الهندي من إقليم كشمير المتنازع عليه، وأسفر عن مقتل 40 من قوات الأمن الهندية على أيدي جماعة متشددة.. وألقت نيودلهي باللوم على إسلام آباد والتي نفت أي دور لها في الهجوم.