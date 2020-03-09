الكويت: وقف إصدار التأشيرات وحصرها على البعثات الدبلوماسية بعد موافقة وزارة الصحة

أصدر مجلس الوزراء الكويتي، قرارا بمنع إصدار تأشيرات دخول إلى الكويت، وحصرها على البعثات الدبلوماسية فقط، بعد موافقة وزارة الصحة الكويتية.

وقال رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم، إن ذلك جاء خلال اجتماع الحكومة الإسبوعي، والذي عقد اليوم الاثنين، بقاعة المجلس، برئاسة رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح.

وأضاف المزرم أنه تقرر أيضا إغلاق جميع دور العرض السينمائي، والمسارح وقاعات الأفراح والفنادق ابتداء من اليوم؛ وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس (كورونا المستجد- كوفيد 19).

وحول الاصابات بالفيروس في الكويت، أكد رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية جرأة الحكومة في الإعلان عن أية اصابات، مشددا في الوقت نفسه على أنه لم يثبت حتى الآن إصابة أي وافد ممن دخلوا إلى الكويت في الفترة الأخيرة.

وفيما يتعلق بالمخزون الإستراتيجي، قال المزرم إنه في وضع آمن، مؤكدا في الوقت نفسه اهتمام الحكومة بهذا الجانب، وداعية المواطنين والمقيمين إلى عدم القلق حيال هذا الأمر.

وأشار الى أن جميع القطاعات بوزارات الحكومة الكويتية المختلفة تعمل في ظل منظومة واحدة لمواجهة الفيروس، مشيرا الى أن 22 جهة حكومية تجتمع يوميا لبحث مستجدات الأوضاع، لافتا في الوقت نفسه إلى قيام قطاع الصحة العامة بوزارة الصحة الكويتية بزيارات يومية؛ لتفقد من فرض عليهم الحجر المنزلي، للتأكد من وضعهم الصحي ومتابعتهم.