التشيك تستدعي السفير الروسي للاحتجاج على الهجمات السيبرانية

استدعت الحكومة التشيكية السفير الروسي للاحتجاج على الهجمات السيبرانية ضد مؤسسات الدولة والبنية التحتية الحيوية ، والتي ألقت براغ وحلفاؤها في حلف شمال الأطلسي (الناتو) باللوم على أجهزة المخابرات التابعة للكرملين، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الاثنين.

وذكرت بلومبرج أن دول الاتحاد الأوروبي ومنظمة الناتو اتهمت روسيا بشن حرب هجينة ، مثل شن الهجمات السيبرانية وحملات التضليل ، لتقويض الديمقراطية وإضعاف الدعم لأوكرانيا.

وقال وزير الخارجية التشيكي يان ليبافسكي في بيان اليوم الاثنين، :"لقد دعونا الاتحاد الروسي إلى الامتناع عن هذا السلوك الذي يتعارض مع معايير الأمم المتحدة والتزاماتها الخاصة".

وكانت وزارة الخارجية الألمانية قد استدعت القائم بالأعمال في السفارة الروسية قبل أيام ردا على هجوم سيبراني روسي استهدف الحزب الاشتراكي الديمقراطي العام الماضي.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية في برلين يوم الجمعة إنه تم استدعاء القائم بالأعمال، مشيرا إلى أن الاستدعاء كان بمثابة إشارة دبلوماسية واضحة "لموسكو بأننا لا نقبل هذا النهج، وأننا ندينه بوضوح"، وقال إن ألمانيا تحتفظ بالحق في الرد.

وقال نائب المتحدث باسم الحكومة الألمانية، فولفجانج بوشنر إن الحكومة الألمانية تدين بشدة الهجمات السيبرانية المتكررة وغير المقبولة من قبل جهات روسية تسيطر عليها الدولة.

وأضاف: "ألمانيا عازمة على مواجهة مثل هذه الهجمات السيبرانية بالتعاون مع شركائها الأوروبيين والدوليين".

وتابع بوشنر أن أفعال المجموعة السبرانية (إيه بي تي 28) يمكن أن تُنسب على وجه التحديد إلى جهاز المخابرات العسكرية الروسية (جي آر يو) استنادا إلى معلومات موثوقة من أجهزة المخابرات الألمانية.

وأوضح أن الهجمات "كانت موجهة ضد أهداف في ألمانيا ودول أوروبية أخرى وكذلك ضد أهداف في أوكرانيا"، مشيرا إلى أن مجموعة (إيه بي تي 28) مسؤولة أيضا عن الهجوم السيبراني على البرلمان الألماني (بوندستاج) عام 2015.