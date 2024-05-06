قال مصدر إسرائيلي لهيئة البث الإسرائيلية، إن تل أبيب ستدرس رد حركة حماس على مقترح اتفاق وقف إطلاق النار، لنرى ما وافقت عليه وما تعارضه.

وقال مسئول من حركة "حماس" لوكالة "رويترز"، إن وفد الحركة سيزور القاهرة قريباً لبحث اتفاق وقف إطلاق النار، والخطوات التالية، وذلك بعد إعلانها قبول مقترح وقف إطلاق النار.

وأضاف المسئول أن حماس "وافقت على مقترح يفي بعدة مطالب، منها وقف إطلاق النار، وإعادة الإعمار، وإعادة النازحين واتفاق لتبادل الأسرى".

من جهته، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إنه "يمكننا تأكيد أن حماس أصدرت رداً على اتفاق الأسرى"، مضيفاً أن "واشنطن ستبحث رد حماس مع الحلفاء في الساعات المقبلة".

واحتفل عدد من الفلسطينيين في شوارع مدينة رفح في جنوب غزة، في وقت سابق اليوم، بعدما أعلنت حركة "حماس" قبولها مقترح وقف إطلاق النار، وفق ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.

وأشارت الوكالة إلى أن البعض بكوا من الفرح، وهتفوا وكبروا احتفالاً بهذا الإعلان.