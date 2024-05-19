الاحتلال الإسرائيلي يرتكب 9 مجازر في اليوم الـ226 للعدوان على غزة

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القصف الإسرائيلي على رفح الفلسطينية - د ب أ

• مجازر مروعة بالنصيرات وجباليا

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم 226 من الحرب مخلفة العشرات من الشهداء والجرحى.

وارتكب الاحتلال الإسرائيلي تسع مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 83 شهيدا و105 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية لترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 35386 شهيدا و79366 إصابة.

• شمال القطاع

ووصل إلى مشفى كمال عدوان في بيت لاهيا خلال الـ24 ساعة الاخيرة 40 شهيدا و100 جريح بفعل القصف الإسرائيلي المستمر على مناطق شمال قطاع غزة في وقت يستمر جيش الاحتلال بمحاولات توسيع دائرة اقتحام مخيم جباليا.

وفي مدينة غزة ارتقى ستة شهداء في قصف اسرائيلي لمنزل في شارع يافا بحي الدرج شرقي مدينة غزة.

كما ارتقى ثلاثة شهداء ووقعت إصابات جراء قصف الاحتلال مدرسة فهمي الجرجاوي التي تؤوي نازحين وسط مدينة غزة.

واستشهد طفل ووقعت إصابتان خطيرتان لطفلين آخرين بقصف طائرة استطلاع تابعة للاحتلال منطقة الكلية الجامعية في حي تل الهوا بغزة.

• وسط القطاع

وارتكب جيش الاحتلال مجزرة جديدة بقصف مربع سكني في المخيم الجديد يعود لعائلة حسان ما ادى لاستشهاد 21 شهيدا منهم عدد كبير من النساء والأطفال.

وفي وقت سابق استشهد خمسة مواطنين في قصف بمحيط شارع العشرين بمخيم النصيرات في حين استشهد ثلاثة مواطنين بقصف على مخيم المغازي وسط القطاع.

• جنوب القطاع

وتستمر عملية اجتياح مدينة رفح للأسبوع الثاني على التوالي حيث تشهد قصفا مكثفا لحي السلام وحي البرازيل شرق مدينة رفح مع تكثيف القصف وسط المدينة.

واستشهد ثلاثة مواطنين في قصف استهدف منزل عائلة أبو هاشم بمخيم يبنا وسط رفح بعد ساعات من استشهاد شقيقين من نفس العائلة في قصف بمخيم الشابورة.

واستشهد مواطن وأصيب أربعة في قصف سيارة مدنية شمال غرب رفح.

وفي خان يونس استشهد ثمانية مواطنين في قصف منزل في خزاعة وآخر في عبسان شرقي المحافظة.

ولا تزال قوات الاحتلال تغلق معبر رفح اليوم العاشر على التوالي.