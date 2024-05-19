 إحالة تشكيل عصابي تخصص في سرقة إطارات وجنوط السيارات بالتجمع - بوابة الشروق
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إحالة تشكيل عصابي تخصص في سرقة إطارات وجنوط السيارات بالتجمع

وليد ناجي
نشر في: الأحد 19 مايو 2024 - 11:52 ص | آخر تحديث: الأحد 19 مايو 2024 - 11:52 ص

أحالت نيابة القاهرة الجديدة، 3 عاطلين للمحاكمة، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة إطارات السيارات من المواطنين بقسم شرطة التجمع الخامس.

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بالقاهرة العديد من البلاغات من المواطنين بمنطقة التجمع بتعرضهم لسرقة إطارات السيارات الخاصة بهم أثناء توقف السيارات أمام العقارات الخاصة بهم بالمنطقة.

وبتكثيف التحريات حول الوقائع تبين أن وراءها 3 عاطلين وبإعداد الأكمنة للمتهمين نجحت القوات الأمنية في القبض عليهم وتبين أن لأحدهم معلومات جنائية، وعثر بحوزتهم على بعض الإطارات المسروقة.

وبمواجهة المتهمين أقروا بتكوينهم تشكيل عصابي لسرقة الإطارات وجنوط السيارات وأنهم ارتكبوا 12 واقعة، مشيرين إلى أن تصرفوا فى المسروقات بالبيع لدى عملائهم "سيئ النية" 5 أشخاص من مالكى محال قطع غيار السيارات "تم ضبطهم".

واستدعت القوات الأمنية المواطنين من محرري البلاغات وتعرفوا على المضبوطات بحوزة المتهمين وبائعي الإطارات، واتهموا العاطلين بالسرقة، وتم عرضهم على النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهمين الثلاثة حتى أحالتهم للمحاكمة


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