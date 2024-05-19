تداول امتحانات الشهادة الإعدادية على صفحات الغش بعد دقائق من بدء اللجان

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تداولت صفحات الغش الإلكتروني على تطبيق تليجرام أسئلة وإجابات امتحانات الشهادة الإعدادية بعدة محافظات بعد دقائق من بدء اللجان.

وتداولت صفحات الغش امتحان الجبر بمحافظات الجيزة والدقهلية والشرقية والمنيا، وامتحان اللغة الإنجليزية بمحافظة القاهرة، وامتحان اللغة الإنجليزية بمحافظتي الإسكندرية والمنوفية، وامتحان اللغة العربية بمحافظة كفر الشيخ.

وتتابع غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم مصدر تداول الأسئلة للتأكد من صحتها واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من صورها.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن أي محاولة للغش أو تصوير الامتحان سوف تعرض صاحبها للعقاب فورا وفقا للقرارات الوزارية المنظمة لضوابط العملية الامتحانية في المدارس.

وشددت المديريات التعليمية، على منع الطلاب من حيازة الموبايل أو السماعات، أو الساعات الإلكترونية أو أى وسيلة من وسائل الغش نهائيا.