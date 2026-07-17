عرض فيديو يصور الفلبينيين كقردة عبر منصة إعلامية صينية يثير احتجاج مانيلا

احتجت الحكومة الفلبينية بشدة على عرض منصة إعلامية حكومية صينية، مقطع فيديو يصور الفلبينيين كقردة، وطالبت بحذفه.

وقالت وزارة الخارجية في مانيلا اليوم الجمعة، إن سلسلة الفيديوهات والرسوم المتحركة التحريرية الواردة في مقالات رأي، خاصة مقطع فيديو رسوم متحركة منشور عبر صفحة صحيفة "تشاينا ديلي" على موقع فيسبوك في 10 يوليو، تركز على رفض بكين لحكم محكمة تحكيم صدر عام 2016 وقضى بإبطال مطالبات الصين التوسعية في بحر الصين الجنوبي.

وبدأت الفلبين في إجراءات التحكيم عام 2013، بعدما سيطرت الصين على منطقة شعاب مرجانية غرب الفلبين بعد مواجهة ساخنة. وشككت الصين في السلطة القضائية للمحكمة في لاهاي، ورفضت المشاركة في الإجراءات ورفضت الحكم باعتباره زائفا.

ويظهر في الفيديو الذي نشرته "تشاينا ديلي" على فيسبوك قردا يمسك بورقة مكتوب عليها "قرار تحكيم بحر الصين الجنوبي" ويرتدي ما يشبه قميصا فلبينيا تقليديا وقبعة ريفية وسروالا باليا.