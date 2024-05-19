حلم جديد يعيشه عشاق نادي الزمالك مساء اليوم الأحد عندما يلتقي الفريق الأبيض بضيفه نهضة بركان المغربي، في إياب نهائي كأس الكونفدرالية موسم 2023-2024.

ستاد القاهرة الدولي يستضيف المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، بحضور جماهيري يصل لأكثر من 55 ألف مشجع.

مباراة الذهاب بين الفريقين في المغرب كانت قد انتهت بخسارة الزمالك بنتيجة 2-1.

يحتاج الزمالك الفوز بهدف واحد للتتويج باللقب القاري رقم 14 في تاريخ القلعة البيضاء واللقب الثاني لكأس الكونفدرالية بعد الفوز بالبطولة موسم 2019.

ويطمح الزمالك لحصد الكونفيدرالية للمرة الثانية في تاريخه، ومن المفارقات أن التتويج الأول للزمالك بالبطولة الإفريقية كان على حساب الفريق المغربي في موسم 2019، بينما يسعى نهضة بركان للتتويج باللقب الأفريقي للمرة الثالثة في تاريخه.

ولا يعرف الزمالك الخسارة على أرضه في النسخة الحالية من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية، حيث لعب الأبيض 6 مباريات على أرضه في البطولة، بواقع 4 انتصارات (من ضمنها مباراة ألغيت لصالحه أمام سوار الغيني)، بجانب التعادل في مناسبتين، وسجل 7 أهداف، واهتزت شباكه مرتين.

وخاض الزمالك 7 مباريات خارج الأرض، بواقع 4 انتصارات وخسارتين وتعادل وحيد، وسجل 12 هدفا، واستقبل 6 أهداف.

في المقابل، يتطلع نهضة بركان للحفاظ على سجله المميز في كأس الكونفيدرالية، حيث لم يعرف طريق الهزيمة على مدار 13 مباراة حتى الآن.

ولعب نهضة بركان 7 مباريات على أرضه، وحقق العلامة الكاملة 7 انتصارات (من ضمنها فوزه الاعتباري على اتحاد العاصمة).

وخاض الفريق المغربي 6 مباريات خارج الديار، بواقع انتصارين (من ضمنهما فوزه الاعتباري على اتحاد العاصمة) بجانب 4 تعادلات.

وحذر جوميز لاعبى الزمالك من التهاون أمام مرمى نهضة بركان، أو التسرع في إنهاء الهجمات، مطالبا إياهم باستغلال الفرص لتسجيل هدف مبكر يربك حسابات الفريق المغربى، ويمنحهم دفعة معنوية لتحقيق الفوز والتتويج بلقب الكونفدرالية.

واهتم الجهاز الفني للزمالك على مدار اليومين الماضيين بمشاهدة مقاطع الفيديو الخاصة بمباريات نهضة بركان لدراسة كل نقاط القوة والضعف فى صفوفه، وطريقته فى الاستحواذ على الكرة والتحضير وكيفية اختراق صفوف الخصم، وأهم اللاعبين الذين يعتمد عليهم في بناء خطته،وأبرز الأوراق الرابحة في صفوفه.

ويغيب عن صفوف الزمالك محمود علاء ومحمد أشرف روقا لوجهة نظر فنية للمدير الفنى للفريق البرتغالى جوزية جوميز، ومحمود عبد الرازق شيكابالا ومصطفى الزناري للإصابة.

وأيضا عبد الله السعيد وناصر ماهر وسيف فاروق جعفر لعدم القيد في القائمة الأفريقية.

ويسعي جوميز إلى تحقيق لقبه الأول مع الزمالك في ظل وجود مجلس إدارة جديد للقلعة البيضاء برئاسة حسين لبيب.

وحرص مجلس إدارة الزمالك، على التواجد في مران الفريق على ملعب النادي أمس الأول الجمعة، لمؤازرة الفريق قبل مباراة نهضة بركان، حيث تواجد حسين لبيب رئيس مجلس الإدارة، وحسام المندوه أمين الصندوق، وأحمد سليمان عضو المجلس والمشرف على كرة القدم.

وحرص أعضاء مجلس الإدارة على الاطمئنان على استعدادات الفريق للمباراة المرتقبة أمام نهضة بركان.

واختار جوميز لمباراة اليوم قائمة تضم كلا من: حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي - معاذ علاء الدين.

الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - حسام عبدالمجيد - ياسر حمد - أحمد فتوح.

الوسط: نبيل عماد "دونجا" - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال – سيد عبدالله "نيمار" - ترافيس موتيابا - محمد عاطف - مهاب ياسر - إبراهيما نداي - يوسف "أوباما" - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو".

الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

وتعتبر مباراة اليوم أحد التحديات الخاص للاعب الزمالك أحمد سيد زيزو، حيث يحلم بالتتويج بلقبه الثامن بقميص النادي، وهو الأمر الذي يحمل ذكرى جيدة له.

وسجل زيزو أول هدف قاري له مع الزمالك في الكونفدرالية في شباك نهضة بركان بنهائي نسخة 2019، وسيكون اللاعب على موعد مع فرصة تاريخية، لتحقيق لقبه الإفريقي الثاني.

ويعتبر زيزو أبرز الأسلحة الهجومية للبرتغالي جوميز في مباراة الليلة، حيث إنه أكثر اللاعبين مساهمة بالأهداف بتسجيل 4 وصناعة 5، آخرهم هدف سيف الدين الجزيري في مرمى نهضة بركان.

على الجانب الآخر أكد معين الشعباني المدير الفني لفريق نهضة بركان المغربي أنه جاهز لمواجهة الزمالك، ويعرف جيداً كيفية التفوق عليه في القاهرة، خاصة وأنه خاض مباراة الذهاب مفتقداً العديد من العناصر بسبب الإصابة.