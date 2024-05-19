طارق يحيى : جماهير الزمالك ستكون السر فى التتويج بالكونفدرالية

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كشف طارق يحيى المدير الفنى لفريق الزمالك السابق أن محمد هانى لاعب فريق الأهلى مظلوم بسبب أسلوب وطريقة لعب الفريق الأحمر حيث لا يوجد مسانده له من لاعبين خط وسط الفريق.

وأوضح يحيى خلال تصريحات إذاعية لبرنامج 10 و 10 ، قائلا" جمهور الزمالك سوف يكون كلمة السر فى مباراة اليوم بنهائي الكونفدرالية الأفريقية بين الفريق الأبيض ونهضة بركان المغربى والنسب متساوية بين الفريقين ولكن هناك أفضليه بسيطه للاعبو الفريق الأبيض ".

وأشار: "من الصعب مشاركة سامسون فى تشكيل الزمالك الأساسى فى مواجهة نهضة بركان بسبب ضعف إمكانيات اللاعب حيث يعد المهاجم الثالث بالفريق عقب التونسى سيف الدين الجزيرى وناصر منسي".

وتابع: " قمت بإكتشاف محمد شحاته لاعب فريق الزمالك أثناء تولى القيادة الفنية لفريق طلائع الجيش عام 2019 وكان عمره 17 عام وتمكن من تسجيل هدف بالفريق الأبيض فى أول مشاركة له ".

واختتم حديثه: " المغربى أشرف بن شرقى لاعب فريق الزمالك السابق قام بالاعتذار لى عقب استبداله فى أحد المباريات وذلك لعلمه أن أحد المسئولين لايرغب فى بقائه بالملعب ".