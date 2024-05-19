صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات محاذية لقطاع غزة

دوت صفارات الإنذار صباح الأحد، في عدة مستوطنات إسرائيلية محاذية لقطاع غزة، وفق إعلام عبري.

وقالت إذاعة جيش الإسرائيلي، إن صفارات الإنذار دوت في مستوطنات "سديروت" و"إيفيم" و"نير عام"، بحسب وكالة الأناضول التركية.

ولاحقا، ذكرت الإذاعة ذاتها، أن منظومة الدفاع الجوي "القبة الحديدية" اعترضت صاروخا واحدا أُطلق من شمالي قطاع غزة تجاه "سديروت" دون وقوع إصابات.

وفي وقت سابق من مايو الجاري، قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن معدل إطلاق الصواريخ من قطاع غزة تجاه إسرائيل فاق التوقعات رغم انخفاضه تدريجيا خلال الأشهر الـ3 الأخيرة.

وأشارت الإذاعة إلى إطلاق 113 صاروخًا في أبريل الماضي أي بمعدل 3-4 في اليوم، مضيفة بالقول "هذا ليس بالضبط ما كنا نتوقعه في هذه المرحلة من الحرب".

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر، حربا مدمرة على غزة خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى "إبادة جماعية".



