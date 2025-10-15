انفجار شاحنة في الإكوادور يوقع قتيلا ومصابين

انفجرت شاحنة صغيرة مساء الثلاثاء في شارع تجاري مزدحم بمدينة جواياكيل الساحلية في الإكوادور، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين، في حادث وصفه حاكم الإقليم بأنه "هجوم متعمد".

وقال الميجور خورخي مونتانيرو من إدارة الإطفاء في جواياكيل لقناة إكوافيزا المحلية إن القتيل سائق سيارة أجرة كان بالقرب من موقع الانفجار، مضيفا أن الشرطة فتشت جميع المركبات في المنطقة المحيطة.

وأضاف مونتانيرو: "نقوم بإخلاء جميع المباني كإجراء احترازي". وعندما سُئل عمّا إذا كان الانفجار ناجما عن سيارة مفخخة، قال إنهم بانتظار نتائج التحقيق، مضيفا: "لا نعلم بعد، لكن السيارة العادية لا تنفجر بهذه الطريقة".

وأعلنت النيابة العامة أنها فتحت تحقيقا وبدأت استجواب الشهود ومراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة.



وشهدت الإكوادور سلسلة من تفجيرات السيارات عام 2023 مع تصاعد أعمال العنف في الأسابيع التي تلت اغتيال أحد المرشحين للرئاسة.