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مي عمر عن نجاح مسلسل لؤلؤ: حسيت إن دي إشارة

مي عمر - ارشيفية
مي عمر - ارشيفية
أسماء الدسوقي
نشر في: الثلاثاء 9 مارس 2021 - 5:33 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 9 مارس 2021 - 5:33 ص

أرجعت الفنانة مي عمر، سبب نجاح مسلسل «لؤلؤ»، إلى المجهود «الجبار» المشترك بين كل طاقم العمل، قائلة: «محدش قصر في دوره».

وأضافت، في لقاء ببرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الاثنين: «الناس لما بتتعب وبتجتهد ربنا بيكرمهم ربنا وأنا تعبت جدا وأنا بعمل المسلسل»، مشيرة إلى أنه تم تصوير المسلسل في حوالي أربعة أشهر، لكن التحضيرات للعمل بدأت قبلها بعام.

وتابعت: «حسيت إن نجاح المسلسل إشارة من ربنا بيقول اتعب وأنا أديك بزيادة»، ذاكرة أنها تشعر بالمسؤولية بعد النجاح الكبير الذي حققه المسلسل.

وكشفت عن وجود جزء ثاني من المسلسل، مضيفة: «مبسوطة وخايفة وهركز أوي وإن شاء الله الجاي يبقى أحسن»، على حد تعبيرها.

وشارك في بطولة مسلسل «لؤلؤ»، الفنان أحمد زاهر، وإدوارد، وسلوى عثمان، ونرمين الفقي، ونجلاء بدر، ومحمد الشرنوبي، وهيدي كرم، وهدير عبدالناصر، ومن إخراج محمد عبدالسلام، وسيناريو وحوار محمد مهران، وإنتاج «سينرجي».

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