قال خليل محمد خليل، مدير الإدارة العامة لتأهيل ذوي الهمم بوزارة التضامن الاجتماعي، إن اهتمام القيادة السياسبة بذوي الإعاقة ظهر في 2014، مشيرًا إلى سن العديد من القوانين للحفاظ على حقوق هذه الفئة.

وأضاف خليل، في مداخلة هاتفية لبرنامج «المواجهة» المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الاثنين، أن الوزارة تتيح دعم نقدي لمليون و100 ألف من الأشخاص ذوي الإعاقة، بتكلفة سنوية تقدر بحوالي خمسة مليارات جنيه مصري، إضافة إلى الدعم النقدي الشهري.

وأوضح أن الوزارة لا تكتفي بالدعم النقدي الشهري لذوي الإعاقة، وإنما تساهم في الحد من البطالة بين هذه الفئة، مضيفًا أن «التضامن» ساهمت في تشغيل ما لا يقل عن خمسة آلاف فردًا من ذوي الإعاقة على مدار العامين الماضيين، بالتعاون مع المصانع وشركات القطاع الخاص.

وذكر أن الوزارة تقدم الدعم للطلبة ذوي الإعاقة، وصولًا لدمجهم في التعليم، معقبًا: «نوفر رواتب مترجمي الإشارة للطلبة الصم في الجامعات المصرية، إضافة إلى تقديم دعم نقدي للمكفوفين في الجامعات المصرية بقيمة مليون جنيه سنويا، ووفرنا حوالي 2000 سماعا طبية لذوي الإعاقة السمعية بالشراكة مع منظمات المجتمع الأعلي، و2000 لاب توب توب مجهز لاستخدام الطلبة المكفوفين في الجامعات، فضلًا عن تأهيل ودعم ومساندة الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية، و232 حضانة لأطفال هذه الفئة على مستوى الجمهورية».