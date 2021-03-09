السياحة: إلغاء ترخيص 895 مرشدا سياحيا خالفوا القانون

قررت وزارة السياحة والآثار تعليق ترخيص 895 مرشدًا سياحيًا ثبت تسجيلهم بوظائف أخرى في التأمينات الاجتماعية.



وقال سمير عبد الوهاب رئيس لجنة تسيير الأعمال بنقابة المرشدين السياحيين، إن النقابة تتعاون مع الوزارة في تنقية جداول المرشدين تمهيدًا لإجراء انتخابات مجلس الإدارة، وتبين من المراجعة ثبوت تسجيل نحو 1800 مرشد سياحي بوظائف أخرى في التأمينات الاجتماعية، وفي نفس التوقيت هم مسجلون لدى وزارة السياحة كأصحاب شركات، أو عاملين بها بوظائف مختلفة.



وأضاف عبد الوهاب أنه طبقًا للقانون رقم 121 لسنه 1983 الذي ينظم مهنة الإرشاد السياحي، يعاقب هؤلاء المخالفين بعقوبات مغلظة.



وأشار إلى أن الوزارة أخطرت النقابة بتعليق تراخيص 895 مرشدًا سياحيًا كجزء من التحقيقات الجارية لمعرفة العدد الحقيقي للمرشدين السياحيين.



يذكر أن الدراسات الإكتوارية التي كانت تتم في نقابة المرشدين السياحيين، دلت على أن النقابة مسجلا بها 17 ألفًا و500 مرشدًا وهو عدد أقل كتير عن الواقع.