قال كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إن مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة سيكون منتهيًا كهيكل خرساني مع نهاية هذا العام، على أن يوضع قطارين على القضيب لكن دون تشغيل.

وأضاف الوزير، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «mbc مصر»، مساء اليوم الاثنين، أن المونوريل سيكون جاهزًا للتشغيل مع بدايات عام 2022، سواء للعاصمة أو أكتوبر، متابعًا: «سترى في نهاية هذا العام الإطارات على القضيب، على أن يتبقى أنظمة الاتصالات والسيطرة والتحكم والإطفاء والصوتيات».

وعن مشروع القطار الكهربائي، أكد أن القطار الكهربائي الخفيف من محطة عدلي منصور في منطقة السلام إلى العاشر من رمضان والعاصمة الإدارية الجديدة بطول حوالي 90 كيلو مترًا سيبدأ العمل تجريبيًا في أغسطس المقبل.

ولفت وزير النقل والمواصلات، إلى وصول قطارين في أغسطس للتشغيل التجريبي، على أن يصل خمسة أخرى في سبتمبر التالي، وخمسة غيرهم في أكتوبر الذي يليه، ليكون هناك 12 قطارًا، مؤكدًا أن هذه القطارات كافية لتشغيل القطار الكهربائي للركاب في أكتوبر المقبل.