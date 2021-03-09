كوريا الجنوبية: 12% تراجعا في الإنفاق على تعليم الأطفال الخاص خلال 2020

أظهرت البيانات الصادرة اليوم الثلاثاء، عن وكالة كوريا الجنوبية للإحصاء، تراجع نسبة الإنفاق على تعليم الأطفال الخاص بنحو 12% العام الماضي، في ظل تداعيات جائحة كورونا، مشيرا إلى أن مجمل الإنفاق على التعليم الخاص لتلاميذ المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية بلغ 9.3 تريليونات وون (8.1 مليار دولار) العام الماضي، تراجعا بنسبة 11.8% مقارنة بالعام الماضي.

ووفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، اليوم الثلاثاء، فإن متوسط الإنفاق الشهري على التعليم الخاص للتلميذ الواحد بلغ 289 ألف وون العام الماضي، تراجعا بنسبة 10.1% عن العام الذي سبقه، ما يمثل التراجع الأول من نوعه على الإطلاق، وتلقى 67% من التلاميذ تعليما خاصا العام الماضي، ليتراجع بنسبة 7.9 نقط مئوية مقارنة بالعام الذي سبقه.

ويعرف على المستوى العالمي أن حماس أولياء الأمور التعليمي تجاه أطفالهم في كوريا الجنوبية مرتفع للغاية، حيث ينظر إلى التعليم باعتباره مفتاح النجاح في المجتمع الكوري، إلا أن جائحة كورونا شكلت ضغطا على دخل بعض الأسر الكورية وأجلت فتح بعض المدارس الجديدة العام الماضي، ما قلل الإنفاق على التعليم الخاص.

وأنفقت الأسر الكورية التي يتخطى متوسط دخلها الشهري 8 ملايين وون، 504 آلاف وون على التعليم الخاص العام الماضي، في حين أنفقت الأسر التي يقل دخلها عن مليوني وون شهريا، 99 ألف وون، وأنفقت الأسر ثنائية الدخل متوسط 314 ألف وون شهريا على التعليم الخاص العام الماضي، أي أكثر من 279 ألف وون للأسر التي يعمل فيها الأب وحده.