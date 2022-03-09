استطلاع يظهر استمرار تقدم ماكرون على منافسيه قبل الانتخابات الرئاسية الفرنسية

أظهر استطلاع للرأي أعلنت نتائجه اليوم الأربعاء، استمرار التقدم في شعبية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى التدافع لتأييد المرشحين للانتخابات الرئاسية.

وأظهر الاستطلاع، الذي أجراه مركز "إيلاب" لاستطلاعات الرأي، لصالح كل من قناة "بي اف ام تي في" التلفزيونية وصحيفة "لو اكسبرس" وشركة "اس اف ار" الفرنسية للاتصالات ،أن ماكرون سيفوز بنحو 5ر33 % من إجمالي أصوات الناخبين في الجولة الأولى من الانتخابات المقررة في 10 نيسان/أبريل المقبل، بزيادة قدرها 5ر8 نقطة عن الأسبوع الماضي.

ومن المتوقع، وفقا للاستطلاع أن تحل مرشحة اليمين المتطرف مارين لو بان، زعيمة حزب التجمع الوطني، في المركز الثاني بنحو 15%، في تراجع بنقطتين عن الأسبوع الماضي، بينما تقدم جان لوك ميلنشون، مرشح اليسار وزعيم حزب "فرنسا الأبية" إلى المركز الثالث لأول مرة بنسبة تأييد بلغت 13%، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وجاء في المركز الرابع في الاستطلاع المرشح الشعبوي اليميني إيريك زيمور بـ 13 %، بانخفاض ثلاث نقاط مئوية، بينما تراجعت مرشحة حزب "الجمهوريون" اليميني فاليري بيكريس إلى المركز الخامس بـ 5ر10 % من الأصوات.