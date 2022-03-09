محافظ بنك بولندا المركزي: حرب أوكرانيا ليست سببا للانضمام إلى منطقة اليورو

قال آدم جلابينسكي، محافظ البنك المركزي البولندي، إن الحرب الروسية ضد أوكرانيا المجاورة التي أدت إلى اضطراب الأمن الأوروبي أضعفت قيمة العملة المحلية البولندية الزلوتي بشدة، ليست سببا يدعو بولندا إلى الانضمام للعملة الأوروبية الموحدة (اليورو)

وأضاف جلابينسكي في تصريحات اليوم الأربعاء إن عضوية منطقة اليورو، التي تضم 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي، لن تجعل بلاده أكثر أمنا من الناحية العسكرية. وتعتبر بولندا أكبر اقتصاد بين دول شرق أوروبا الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن محافظ البنك المركزي البولندي القول إن الانضمام لليورو سيؤدي إلى تباطؤ نمو الاقتصاد البولندي وارتفاع معدل التضخم، مشيرة إلى أنه لم يقدم أي دليل يدعم قوله.

وقال جلابينسكي في تصريحات للصحفيين بالعاصمة وارسو: "سنفقد فرصة اللحاق بالدول الأغنى" إذا انضممنا إلى منطقة اليورو، مضيفا أن البولنديين سيتحولون إلى أمة من "جامعي الهليون"، في إشارة إلى العمال البولنديين الموسميين الذين يسافرون إلى ألمانيا خلال فصل الصيف للعمل في جمع المحاصيل الزراعية كل عام.

يذكر أن جلابينسكي وحلفاءه في الحكومة البولندية والذين سحموا بارتفاع معدل التضخم إلى 2ر9% خلال كانون الثاني/يناير الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ عقود، يقللون دائما من احتمالات انضمام بولندا إلى منطقة اليورو في المستقبل المنظور.

وفي الوقت نفسه، قال المحافظ إن البنك المركزي ناقش فكرة فتح خطوط لمبادلة العملات الأجنبية مع البنك المركزي الأوروبي وغيره من البنوك المركزية الكبرى في العالم كإجراء احترازي في ظل التداعيات الاقتصادية والمالية للحرب الروسية على أوكرانيا.