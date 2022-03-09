السفير الأوكراني لدى ألمانيا: رفض برلين حظر النفط الروسي «طعنة في الظهر»

انتقد السفير الأوكراني لدى ألمانيا اندري ميلنيك رفض برلين فرض حظر على واردات النفط والغاز من روسيا.

وفي تصريحات لصحيفة "فيلت" الألمانية الصادرة اليوم الأربعاء، قال الدبلوماسي الأوكراني إن رفض برلين فرض حظر على الغاز والنفط القادمين من روسيا "طعنة في ظهر أوكرانيا".

وفي الوقت نفسه، رأى ميلنيك أن قرار الحكومة الألمانية لن يستمر،" فنحن نعتقد أن هذا الموقف لن يصمد أخلاقيا وسيسقط إن لم يكن في الأيام المقبلة ففي الأسابيع المقبلة".

وانتقد ميلنيك موقف الحكومة الألمانية المتمثل في عدم العمل بقوة من أجل خلق فرصة أمام بلاده للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وقال إن "رئيسي (فولوديمير) زيلينسكي اتصل بالمستشار الألماني أولاف شولتس، وكان الأمر وكأنك تتحدث إلى حائط" لافتا إلى أن شولتس لم يلب رغبة الرئيس الأوكراني في حصول بلاده على وضع مرشح للانضمام للاتحاد الأوروبي.