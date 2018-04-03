الداخلية: ضبط تشكيلين عصابيين و180 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 86 ألف حكم خلال 24 ساعة

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تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط تشكيلين عصابيين و180 قطعة سلاح ناري، وتنفيذ 86 ألف حكم قضائي متنوع خلال 24 ساعة.

وشنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملات أمنية؛ تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق؛ لمواجهة البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.

وتمكنت تلك الحملات خلال 24 ساعة من ضبط 180 قطعة سلاح ناري، شملت المضبوطات 15 بندقية آلية، وبندقية رصاص، و19 بنادقية خرطوش، 7 طبنجات، و138 فردا محليا، و325 طلقة مختلفة الأعيرة، و15 خزينة متنوعة، 208 قطع أسلحة بيضاء.

ونفذت الحملات التي أشرف عليها اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام 86 ألف حكم قضائي متنوع، وضبطت تشكيلين عصابيين ضما 4 متهمين ارتكبوا 9 حوداث متنوعة، 219 قضية مخدرات بحوزة 234 متهما بإجمالي مضبوطات 70 كيلو مخدرات، و28 متهما ومراقبا هاربا، و20 متهما بالبلطجة، و554 دراجة نارية مخالفة، و25 ألف مخالفة مرورية.

وتمكنت القوات من إعادة 4 دراجات نارية مبلغ بسرقتها، وفحص 60 سائق سيارة على الطرق السريعة للكشف عن تعاطي المواد المخدرة، تبين إيجابية 11 منهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.