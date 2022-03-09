وزيرة خارجية بريطانيا: العملية العسكرية الروسية لم تحقق أهدافها حتى الآن

قالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، إنّ بلادها تعمل مع شركائها بشكل وثيق لمواجهة ما أسمته "الغزو غير الشرعي" لروسيا على أوكرانيا.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، من واشنطن، اليوم الأربعاء، أنّ الغزو الروسي خلّف معاناة شعبية كبيرة لكنه لم يحقق التقدم الذي خططت له روسيا.

وشددت على ضرورة التبرع لدعم الجهود الإنسانية في أوكرانيا ومن يحاربون "من أجل قضية عادلة" وفق تعبيرها.

وتشن روسيا حربًا على أوكرانيا منذ 24 فبراير الماضي، في عملية تقول موسكو إنها تستهدف مواجهة ما تسميها تهديدات تتعرض لها من مساعي كييف الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وتمضي الحرب وسط روايات متباينة عن حصيلة خسائر كل طرف، إذ أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، تدمير عشرات المقاتلات والمروحيات ومئات المنشآت العسكرية الأوكرانية، منذ بدء الحرب، فيما أفادت أوكرنيا بأنها أسرت مئات الجنود الروس.