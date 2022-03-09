الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على موسكو ومينسك بسبب الازمة الأوكرانية

أعلنت فرنسا بصفتها رئيسة مجلس الاتحاد الأوروبي، أن الدول الـ 27 الأعضاء بالاتحاد قرروا توسيع عقوباتهم ضد موسكو ومينسك في أعقاب الحرب على أوكرانيا، ولا سيما من خلال فصل ثلاثة بنوك بيلاروسية عن منصة "سويفت" المالية الدولية.

وذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الأربعاء، أن ممثلي الدول الـ 7 الأعضاء تبنوا عقوبات جديدة تستهدف القطاع البحري والعملات المشفرة وإدراج العديد من الأوليغارش (الأثرياء) والمشرعين الروس إلى القائمة السوداء للاتحاد .

وأضاف الراديو أن هذه الإجراءات تهدف إلى استكمال المجموعات الثلاث من العقوبات التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي خلال الأسبوعين الماضيين.