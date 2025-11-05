قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة خالد عبدالعزيز، حفظ الشكوى المقدمة من نادي الزمالك للألعاب الرياضية، ضد مجلة النادي الأهلي، بشأن العدد الصادر بتاريخ ٣٠ أكتوبر.

وأوضح الحساب الرسمي للأعلى للإعلام، أن القرار قد صدر بناءً على توصية لجنة الشكاوى، برئاسة عصام الأمير، وكيل المجلس، وذلك بعد مراجعة دقيقة للمحتوى المشكو بحقه في ضوء المعايير الإعلامية والأكواد الصادرة عن المجلس.

ويؤكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام التزامه الثابت بحماية حرية الرأي والتعبير، في إطار من المسؤولية والمهنية، في ضوء ضوابط العمل الإعلامي وأخلاقياته.