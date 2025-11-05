الصحة العالمية تعلن وجود مجاعة في الفاشر وتحذر من انتشارها بالسودان

أعلن مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، الأربعاء، وجود مجاعة بمدينة الفاشر السودانية، محذرا من خطر انتشارها إلى مناطق أخرى من البلاد وإلى الجارة جنوب السودان.

جاء ذلك في تدوينة نشرها جيبريسوس على منصة "إكس"، واستند في ذلك إلى التقارير الأخيرة الصادرة عن نظام تصنيف مراحل الأمن الغذائي المتكامل التابع للأمم المتحدة.

وقال إن التقارير تشير إلى أن نحو 50 مليون شخص في السودان وجنوب السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية يواجهون خطر الجوع، ويشعرون بالقلق بشأن كيفية إطعام أسرهم.

وأضاف: "تأكدت المجاعة في بعض مناطق السودان (الفاشر وكادقلي)، وهناك خطر من أن تؤثر المجاعة على أجزاء أخرى من البلاد وجنوب السودان".

وقال المسئول الأممي محذرا: "المجاعة تعني أننا متأخرون جداً، وأن الناس يموتون بالفعل من آثار سوء التغذية".

ودعا إلى زيادة كبيرة في المساعدات الغذائية للسودان، مؤكدا أن منظمة الصحة العالمية بدعم من شركائها تعمل على الوصول إلى كل من يحتاج إلى رعاية طبية.

ومنذ أبريل 2023 يشهد السودان حربا بين الجيش و"قوات الدعم السريع"؛ بسبب خلاف بشأن المرحلة الانتقالية، ما تسبب بمجاعة ضمن إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، ومقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص.

وفي 26 أكتوبر الماضي استولت قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر مركز ولاية شمال دارفور (غرب)، وارتكبت مجازر بحق مدنيين بحسب منظمات محلية ودولية، وسط تحذيرات من تكريس تقسيم جغرافي للبلاد.

وتسيطر قوات الدعم السريع حاليًا على جميع ولايات إقليم دارفور الخمس غربًا، عدا بعض الأجزاء الشمالية من ولاية شمال دارفور، التي لا تزال تحت سيطرة الجيش، وتشمل محافظات كرنوي وأمبرو والطينة شمالي الولاية.