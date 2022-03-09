وزراء الخارجية العرب يطالبون المجتمع الدولي بإحياء عملية السلام

طالب وزراء الخارجية العرب في الجلسة الافتتاحية لمجلس وزراء الخارجية العرب في دورته الـ 157، المجتمع الدولي بإحياء عملية السلام، وفقا للمرجعيات الدولية ومبادرة السلام العربية، مشيرين إلى أن معاناة الشعب الفلسطيني لاتزال مستمرة بسبب الانتهاكات المستمرة لدولة الاحتلال.

بدأت الجلسة الافتتاحية بكلمة للشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح وزير الخارجية الكويتي وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء وزير الدفاع بالوكالة الذي ترأست بلاده أعمال الدورة 156 لمجلس جامعة الدول العربية، قبيل تسليمه رئاسة المجلس للبنان.

واستعرض وزير خارجية الكويت جهود بلاده خلال ترؤسها لأعمال الدورة الـ156 للمجلس، وقال إن بلاده سعت على مدى 6 أشهر إلى حشد التضامن العربي وتوحيد الرؤى والتنسيق إزاء كافة قضايا العمل العربي المشترك.

وأضاف أن معاناة الشعب الفلسطيني لاتزال مستمرة بسبب الانتهاكات المستمرة لدولة الاحتلال محملاً إسرائيل، مسؤولية ذلك، ومتهماً إياها بانتهاك القوانين الدولية، ورحب بقرار الاتحاد الإفريقي تأجيل مسألة قبول عضوية إسرائيل كمراقب داخل الاتحاد.

وناشد المجتمع الدولي استمرار دعمه لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" حتى تقوم بواجبتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملها.

كما استمعت اللجنة إلى إحاطة قدمها وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني الدكتور رياض المالكي، حيث اطلع اللجنة الوزارية على المخططات الاستيطانية الإسرائيلية لتهويد مدينة القدس وهدم المنازل والتهجير القسري لسكان المدينة وزيادة نسبة المستوطنين المتدينين المتطرفين في المدينة بهدف تقليص وجود المواطنين الفلسطينيين في المدينة، والسعي إلى تهويد المدينة والأماكن المقدسة، كما طالب الوزير الفلسطيني بإقرار خطة "انقاذ القدس" للتحرك العربي نحو انقاذ المدينة من المخططات الإسرائيلية المعلنة والممارسة على الأرض لتغطي الخطة كل المستويات السياسية والمالية والاقتصادية والثقافية وغيرها من المجالات وبما يعزز هوية المدينة العربية والإسلامية وتعزيز صمود سكانها الفلسطينيين، وأفاد الوزير بأننا إذا تأخرنا في التحرك فإن ذلك قد يؤدي إلى خسارتنا للمدينة المقدسة.

ودعا وزير الخارجية والمغتربين اللبناني عبدالله بوحبيب رئيس الدورة الـ 157 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري إلى تفعيل الآليات القائمة من أجل تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية..وقال إن العملية العسكرية الروسية الأوكرانية فرضت نفسها على العالم خاصة وأن العالم لم يتعاف بعد من جائحة كورونا.

وأضاف أنه لابد من إرادة عربية وتسريع الخطى لصياغة موقف عربي موحد يليق بالدول العربية لمواجهة هذه التحديات.

وأوضح أنه لا شك أن تداعيات العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا سيكون لها تأثير قوي على العالم وخاصه منطقتنا وهذا يستلزم مزيداً من التعاون لتوفير الحد الأدنى من صيانة الأمن القومي العربي حتى لو كان هناك بعض الاختلافات من دولة لأخرى، مشيرا إلى أن هذا النوع من التحديات لا يمكن مواجهته بأسلوب أحادي بل بصورة جماعية واستجابة عربية موحدة.

كما دعا إلى ضرورة تغليب المشتركات بين الدول العربية على الخلافات وضمان استمرار التعاون خاصة على المستوى الاقتصادي وتغليب لغة الحوار الأخوية بين الدول العربية، والاحترام المتبادل للكرامة والسيادة ودعم جهود الحفاظ على التماسك الداخلي للدول العربية ومضاعفة الجهود لتمكين العرب من تحقيق التعاون على المستوى الدولي.

ووجه فيليب لازاريني وكيل الأمين العام الأمم المتحدة والمفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة "الأونروا"، الشكر لجميع الدول العربية على دعمها للأونروا وكذلك للجامعة العربية وأمينها العام أحمد أبو الغيط.

وقال إنه من بين نحو مليوني طفل وطفلة، يذهبون لمدارس الأونروا تخرج منها العديد من الأطباء والمدرسين والمهندسين وغيرهم من المهنيين الأكفاء الذين يسهمون في دعم المجتمع الفلسطيني وهذا أمر نحن فخورون به.

وأكد ضرورة تجنيب الأونروا الخلافات بين الدول وتأثير القرارات السياسية المرتبطة بهذه الخلافات، ولفت إلى التأثير السلبي المتوقع للأزمة الأوكرانية على وضع اللاجئين الفلسطينيين.

وخاطب مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، قائلا إن استقرار المنطقة هدف مشترك لنا، مشيداً بكرم الدولة العربية المستضيفة لللاجئين الفلسطينيين.