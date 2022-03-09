الجيش الأوكراني يوافق على وقف إطلاق النار لمدة 12 ساعة لإجلاء المدنيين

أعلنت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، إيرينا فيريشوك، أن الجيش الأوكراني وافق على وقف إطلاق النار لمدة 12 ساعة مع روسيا اليوم الأربعاء، للسماح للمدنيين بالفرار عبر الممرات الإنسانية.

وأضافت فيريشوك، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن رئيس الوزراء، دينيس شميجال، سيتحدث إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم حول المسارات المقترحة لوقف إطلاق النار، والذي يمتد من الساعة 9 صباحا حتى 9 مساء بالتوقيت المحلي.

وقالت فيريشوك إن وقف إطلاق النار سيسمح للمدنيين بالفرار عبر "ممرات خضراء" في المناطق التالية: من إنرجودار إلى زابوريزهيا، ومن سومي إلى بولتافا، ومن ماريوبول إلى زابوريزهيا، ومن فولنوفاكا إلى بوكروفسك، ومن إيزيوم إلى لوزوفا، ومن بلدات فورزيل وبوتشا وإيربين وبورودينكا وجوستوميل إلى العاصمة كييف .

ونوهت فيريشوك إلى أنه ستكون هناك أيضا عملية خاصة لإخلاء دار أيتام ببلدة فورزيل، تضم 55 طفلا و26 موظفا.